Соцсеть X может потерять до 75 миллионов долларов из-за ухода рекламодателей – СМИ

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Социальная сеть X (ранее Twitter) может лишиться к концу года до 75 миллионов долларов доходов от рекламы из-за недовольства крупных компаний высказываниями ее владельца Илона Маска о ближневосточном конфликте. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

Как сообщает издание, размещать рекламу в соцсети уже перестали или планируют прекратить это делать компании Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие.

В списке "полностью приостановивших" рекламу значатся 100 брендов, еще десятки находятся "в зоне риска". Среди них технологические гиганты, сети быстрого питания и политические кампании.

По данным издания, многие из этих компаний приняли такое решение после 15 ноября после комментария Маска под публикацией одного из пользователей соцсети, который написал, что "еврейское население западных стран приходит к тревожному осознанию того, что орды меньшинств, наводняющие эти страны, не слишком его любят". Маск согласился с этим утверждением.

Предприниматель и бизнесмен, владелец соцсети X Илон Маск отверг недавние обвинения в антисемитизме. Маск подчеркнул, что желает человечеству только лучшего, "процветающего и захватывающего будущего" для каждого.

Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после скандала с "антисемитскими" высказываниями главы соцсети о евреях. Аналогичное решение было принято компаниями Walt Disney, IBM и Apple.