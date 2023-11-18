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Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за антисемитских высказываний Маска – СМИ
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Американская корпорация Apple приостановила рекламу в соцсети Х после заявлений ее владельца бизнесмена Илона Маска, которые посчитали антисемитскими. Об этом сообщает портал Axios.
Компания Apple вслед за технологическим гигантом IBM приостановит все рекламные проекты в социальной сети X (ранее Twitter) после высказываний предпринимателя Илона Маска о евреях.
Решение было принято после того, как Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". На этот пост Маск ответил комментарием: "Вы, на самом деле, говорите правду".
Белый дом назвал эти высказывания антисемитскими и раскритиковал их.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что Европа в настоящее время приближается к гражданской войне. Так он прокомментировал стычки, которые происходят в Великобритании.
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