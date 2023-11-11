Сотрудники SpaceX получили более 600 травм из-за политики Маска по Марсу – СМИ

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Сотрудники SpaceX за последние девять лет получили более 600 травм на производстве в связи с желаниями ее руководителя Илона Маска как можно оперативнее совершить полет на Марс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование.

В ходе него представители СМИ поговорили с 30 бывшими и нынешними работниками фирмы. Выяснилось, что полученные на производстве травмы были серьезными, некоторые даже приводили к инвалидности. По данным прессы, свыше 100 сотрудников получили порезы или рваные раны, 29 человек во время работы поломали себе кости и заработали вывихи.

Кроме того, в девяти случаях рабочие травмировали головы. Журналисты также выяснили, что в восьми случаях пришлось ампутировать конечности. У семи работников пострадали глаза, еще пятеро получили ожоги, пишет СМИ.

В качестве причины таких происшествий в SpaceX бывшие и нынешние сотрудники назвали пренебрежение безопасностью со стороны уставших и недостаточно квалифицированных людей. Однако, уточнили они, нарушения происходили из-за страха нарушить обозначенные Маском сжатые сроки. В компании придерживаются позиции, что сами сотрудники несут ответственность за свою безопасность, добавили работники.

Как уточнил один из сотрудников, Маск и сам пренебрежительно относится к технике безопасности. По его словам, глава компании играл с новым огнеметом и просил рабочих не носить защитную желтую одежду.

Ранее в СМИ сообщали, что байопик об американском миллиардере может снять режиссер Даррен Аронофски, известный по "Реквиему по мечте", "Черному лебедю" и "Маме!". Кинопроизведение будет основано на биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона, книга которого вышла в сентябре.

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