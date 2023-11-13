Илон Маск предупредил об угрозе гражданской войны в Европе

Фото: AP Photo/Leon Neal

Европа в настоящее время приближается к гражданской войне, написал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

Так он прокомментировал стычки, которые происходят в Великобритании. Маск высказал свое мнение в ответ на сообщение одного из пользователей, в котором говорилось, что чиновники в ЕС заслужили хаос, которого хотели.

"Европа, кажется, движется к гражданской войне", – говорится в его публикации.

До этого Маск заявлял, что человечество движется к третьей мировой войне, принимая одно глупое решение за другим.

По его мнению, политический курс США вынуждает Россию и Иран вступать в союз с Китаем, чтобы противопоставить себя Западу. Если интересы сторон столкнутся, то может произойти масштабная битва. При этом у коалиции во главе с Соединенными Штатами не будет явного промышленного преимущества, полагает предприниматель.



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