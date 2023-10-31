Маск оценил слова Зеленского о победе фразой: "Цветок не должен гибнуть напрасно"

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Американский бизнесмен Илон Маск оценил высказанное Владимиром Зеленским желание победить в конфликте с Россией, несмотря на неудачи Киева. Свой комментарий он оставил на странице в принадлежащей ему соцсети X.

"Цветок юности не должен гибнуть напрасно", – написал Маск, оценив фрагмент статьи издания Time.

Днем ранее журнал выпустил статью, ссылаясь на неназванных чиновников в окружении президента Украины. Источники издания выразили беспокойство из-за настроя Зеленского в отношении российско-украинского конфликта. По их мнению, он граничит с мессианством.

Автор статьи указывал, что Зеленский знает об ослабевающем интересе мира к украинскому конфликту. Как рассказал член команды президента, их лидер чувствует себя преданным западными союзниками. Источник поделился, что Зеленский утратил привычный блеск оптимизма и стремление оживить встречу в военном кабинете.

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