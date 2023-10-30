Глава Минобороны ФРГ призвал привыкнуть к мысли об угрозе войны в Европе

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Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что европейцам снова придется привыкнуть к мысли об угрозе войны, сообщает RT.

В связи с этим он призвал Европу быть готовой к войне.

"Мы должны быть стойкими", – заявил Писториус.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что линия Запада на эскалацию конфликта с РФ может привести к военному столкновению ядерных держав. Шойгу добавил, что подобное столкновение чревато катастрофическими последствиями.

Он также обратил внимание на то, что концепция Запада о неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона призвана обосновать появление сил Североатлантического альянса в Азии.

Таким образом, по словам министра обороны, спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем сразу по нескольким направлениям.

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