Шойгу заявил об угрозе военного столкновения ядерных держав из-за политики Запада

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Линия Запада на эскалацию конфликта с РФ может привести к военному столкновению ядерных держав. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности.

Шойгу добавил, что подобное столкновение чревато катастрофическими последствиями.

Он также обратил внимание на то, что концепция Запада о неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона призвана обосновать появление сил Североатлантического альянса в Азии.

Таким образом, по словам министра обороны, спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем сразу по нескольким направлениям.

Подобный подход разительно отличается от продвигаемого РФ и КНР принципа неделимости безопасности, который не допускает обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других, подчеркнул глава Минобороны РФ.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Запад использует Украину в качестве тарана для нанесения стратегического поражения РФ после того, как российская сторона приняла контрмеры на экспансию НАТО.

До этого министр обороны РФ сообщил, что стратегические ядерные силы России на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника.

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