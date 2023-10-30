Запад использует Украину как таран для нанесения РФ стратегического поражения – Шойгу

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Западные страны используют Украину в качестве тарана для нанесения стратегического поражения РФ после того, как российская сторона приняла контрмеры на экспансию НАТО во главе с США на восток. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон, полностью подчинив себе страны западного лагеря, сфокусировал их ресурсы на сохранение ускользающего глобального доминирования любыми методами. Украине при этом отводится роль лишь расходного материала.

По его словам, добиваясь военно-стратегического и геополитического превосходства, Соединенные Штаты в течение многих лет целенаправленно расшатывали и разрушали основы международной безопасности и стратегической стабильности, в том числе систему соглашений по контролю над вооружениями.

Современные катаклизмы в международных отношениях напрямую связаны с противодействием отдельных стран неизбежному укреплению многополярного мира. При этом государства, выступающие против западного неоколониального диктата и отстаивающие принципы равноправия, подвергаются ожесточенному давлению, вплоть до силового прессинга, добавил министр обороны РФ.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, чтобы принять участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. В данном форуме участвуют представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ряда государств Европы.

До этого министр обороны РФ заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции говорит о том, что у украинских войск остается все меньше возможностей.

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