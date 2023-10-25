Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил передовой пункт управления российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий ВСУ и выполнении войсками РФ боевых задач на основных тактических направлениях.

В частности, командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о выполнении поручения Шойгу по созданию в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектовании их подготовленными специалистами и обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными беспилотными комплексами.

Кузьменко также сообщил об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами во время выполнения боевых задач по захвату штурмовыми группами украинских опорных пунктов.

Во время совещания на командном пункте Сергей Шойгу также выслушал доклады начальников родов войск и служб по вопросам организации контрбатарейной борьбы и готовности группировки "Восток" к действиям в зимний период.

Министр обороны РФ обратил особое внимание командиров на своевременное и достаточное обеспечение всего личного состава новым зимним обмундированием, а также формировании дополнительного оперативного резерва зимней формы одежды и утепленной обуви.

Ранее Шойгу в беседе с сенаторами Совфеда сообщил, что в зону специальной военной операции для Вооруженных сил РФ каждый день поставляется от 10 до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива.

До этого глава Минобороны РФ заявил, что Россия укрепляет западные рубежи и принимает соответствующие меры в ответ на поставки Киеву вооружений, включая высокоточные ракеты и истребители F-16, из США и союзных Вашингтону стран.

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