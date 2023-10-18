Численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и Прибалтике выросла в 2,5 раза – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и Прибалтике с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Москве.

"С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Более половины из них – военнослужащие Соединенных Штатов Америки", – передает ТАСС слова министра.

Шойгу добавил, что на восточном фланге Североатлантического альянса регулярно проводятся крупные учения. Основой сценария учений является конфликт с российской и белорусской сторонами. Также они отрабатывают использование ядерного вооружения, задействуют стратегическую авиацию США, а также тактические ядерные силы НАТО.

В августе Шойгу заявлял, что угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада кратно увеличились. Он подчеркивал, что после вступления Финляндии в блок российская сухопутная граница с государствами НАТО возросла практически в два раза.

Министр говорил, что в непосредственной близости от границ Союзного государства находятся порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, а также 650 – авиатехники.



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