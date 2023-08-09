Шойгу заявил, что угрозы безопасности РФ сильно возросли из-за Финляндии и Швеции

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Угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада кратно увеличились. В частности, эскалация связана со вступлением Финляндии в НАТО, а также Швеции, которая в перспективе может стать частью Североатлантического альянса, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В ходе заседания коллегии министерства он сообщил, что после вступления Финляндии в блок российская сухопутная граница с государствами НАТО возросла практически в два раза.

По словам Шойгу, в непосредственной близости от границ Союзного государства находятся порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, а также 650 авиатехники.

"Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек", – передает слова Шойгу телеграм-канал Минобороны РФ.

Вместе с этим он рассказал, что Альянс может установить в Финляндии свои дополнительные силы и ударные вооружения. Глава ведомства заявил, что такая техника будет способна поражать на значительную глубину критически важные объекты северо-западных регионов РФ.

Россия усилит группировки войск на своих западных границах – Шойгу