Шойгу заявил о планах усилить группировки войск на западных границах страны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия намерена усилить группировки войск Вооруженных сил РФ в районе своих западных границ. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства.

"Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск <...> на наших западных границах", – приводит его слова RT.

В ходе мероприятия министр рассказал, что в непосредственной близости от границ Союзного государства, то есть России и Белоруссии, размещены порядка 360 тысяч солдат, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем, 650 самолетов и вертолетов стран Запада, в том числе восточноевропейских.

Кроме того, по словам Шойгу, за последние примерно полтора года численность формирований внерегиональных государств НАТО превысила 30 тысяч человек, увеличившись в 2,5 раза. Сложившаяся ситуация, заметил он, требует своевременной и адекватной реакции со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков. Активные оборонительные действия велись на занятых рубежах на сватовском и краснолиманском направлениях. Помимо личного состава удалось уничтожить БМП, два пикапа, тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и опорный пункт противника.

