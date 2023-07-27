ВСУ активизировались на запорожском направлении, но были отброшены – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации были отбиты российскими войсками. Об этом заявил Владимир Путин.

"Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен. С большими потерями", – заявил президент РФ в ходе саммита "Россия – Африка".

В ходе последней атаки ВСУ численность украинских сил сократилась на 200 человек. Это, по словам главы государства, в 10 раз больше, чем у России. Помимо этого, в результате попыток контрнаступления украинские войска потеряли 39 единиц бронированной техники, в том числе 26 танков, из 50 используемых. Порядка 60% техники российские военные ликвидировали в ходе боевых действий на земле, еще 40% – с воздуха.

При этом в попытках вернуть брошенную технику, раненых и тела погибших украинские военные также оказались безуспешны, добавил Путин.

Основные боевые действия пришлись на запорожское направление. Полномасштабное наступление ВСУ, по словам Путина, началось 4 июля, что подтверждают действия в зоне соприкосновения.

"Вчерашние серьезные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма", – отметил российский лидер.

Ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления. Причиной тому, по его словам, являются неопытные командиры украинской армии. Он также выразил мнение, что первая фаза контрнаступления ВСУ провалилась.



Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления