Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины утром 26 июля предприняли попытку прорыва линии обороны в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки в Запорожской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление врио главы региона Евгения Балицкого.

"Обстановка... обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери", – сообщил он.

Помимо этого, за прошедшие сутки, обратил внимание Балицкий, украинские войска 36 раз попытались обстрелять населенные пункты региона.

Ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления. Причиной тому, по его словам, являются неопытные командиры украинской армии. Он также выразил мнение, что первая фаза контрнаступления ВСУ провалилась.



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