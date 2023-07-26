Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два авиаудара по 14-й отдельной мехбригаде ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка", – приводит его слова РИА Новости.

Полковник также рассказал, что на данном направлении российские танки и гаубицы нанесли огневое поражение по позициям 32-й отдельной мехбригады ВСУ.

По словам Зыбинского, артиллерия группировки также уничтожила самоходную артиллерийскую установку "Цезарь", миномет и пункт боепитания ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвиге российского рядового в бою в районе Времевского выступа. В ходе одной из атак ВСУ, рядовой Артем Березин лично уничтожил более десяти военнослужащих ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что профессионализм и самоотверженность мотострелков позволила сорвать атаку украинских сил.

До этого также стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Сергеевку на краснолиманском направлении. В Минобороны сообщили, что освобождение населенного пункта позволило войскам ВС РФ продвинуться до 4 километров вглубь фронта и до 2 километров – в глубину боевого порядка ВСУ.

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