Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично уничтожил более десяти военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов.

"В ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", – приводит его слова РИА Новости.

Чехов отметил, что солдаты восточной группировки войск РФ проявляют мужество и героизм, выполняя боевые задачи.

Он подчеркнул, что благодаря рядовому Артему Березину, а также профессионализму и самоотверженности мотострелков, атака украинских сил была сорвана, а подразделения ВС РФ удержали позиции.

Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" также сообщил о потерях ВСУ на различных участках фронта. По его словам, российские военнослужащие группировки уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", склад боеприпасов, станцию РЭБ, а также БМП украинских сил.

Кроме того, штурмовая и бомбардировочная авиация нанесла огневое поражение по местам скопления живой силы подразделений ВСУ, резюмировал Чехов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили 10 попыток ВСУ атаковать на краснолиманском направлении. Потери украинских сил при атаках составили более 100 человек, кроме того, 14 военнослужащих сдались в плен.



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