ВС РФ отразили 10 попыток ВСУ атаковать на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки войск "Центр" отразили 10 попыток ВСУ атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать ранее утраченные позиции", – приводит его слова ТАСС.

По словам Савчука, потери украинских сил при атаках составили более 100 человек, кроме того, 14 военнослужащих сдались в плен. Российские военные в ходе отражения атаки уничтожили 4 боевые машины пехоты и 3 боевые бронированные машины.

Начальник пресс-центра группировки также сообщил об обстановке на сватовском направлении. Там огнем артиллерии и авиации ВС РФ были уничтожены 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы М 777 и три миномета ВСУ.

Ранее командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что ВСУ смогут наступать только до конца августа. Он сообщил, что у украинской стороны закончились 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы менее эффективны для наступления.

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