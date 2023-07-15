11:41Политика
Российская армия захватили планшет с системой "Крапива" в ходе штурма позиций ВСУ
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ захватили планшет с системой "Крапива" в ходе штурма позиций ВСУ на Угледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из отрядов "Шторм Z" с позывным Русский.
Отмечается, что система "Крапива" предназначена для сетецентрического ведения боя. С ее помощью выстраивается координация между командирами разных родов войск ВСУ.
Как пояснил Русский, в "Крапиву заносят все цели РФ, которые обнаруживают различные подразделения противника ВСУ. Обновление происходит в режиме реального времени.
"Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в "Крапиву" сливают, и у всех появляются обновленные данные", – заявил Русский.
Ранее стало известно о срыве попытки наступления украинских войск под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике.
Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев также рассказал, что бойцы российского спецназа также захватили двоих пленных. Отмечается, что основная часть солдат ВСУ была уничтожена.
Армия России уничтожила БМП ВСУ из гаубицы Д-20 на Краснолиманском направлении
Читайте также