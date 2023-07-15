Российская армия захватили планшет с системой "Крапива" в ходе штурма позиций ВСУ

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ захватили планшет с системой "Крапива" в ходе штурма позиций ВСУ на Угледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из отрядов "Шторм Z" с позывным Русский.

Отмечается, что система "Крапива" предназначена для сетецентрического ведения боя. С ее помощью выстраивается координация между командирами разных родов войск ВСУ.

Как пояснил Русский, в "Крапиву заносят все цели РФ, которые обнаруживают различные подразделения противника ВСУ. Обновление происходит в режиме реального времени.

"Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в "Крапиву" сливают, и у всех появляются обновленные данные", – заявил Русский.

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Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев также рассказал, что бойцы российского спецназа также захватили двоих пленных. Отмечается, что основная часть солдат ВСУ была уничтожена.

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