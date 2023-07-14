ВС РФ сорвали попытку наступления украинских войск под Клещеевкой в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска РФ сорвали попытку наступления украинской армии под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Он добавил, что бойцы российского спецназа также захватили двоих пленных, основная часть солдат ВСУ была уничтожена.

Ранее сообщалось, что соединения группировки войск "Днепр" пресекли две попытки Вооруженных сил Украины десантироваться на левобережье Херсонской области в районе Антоновского моста.

До этого стало известно, что российские подразделения отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

Российские средства ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS, принадлежащих ВСУ