Войска РФ отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на двух направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Он также добавил, что российские вертолеты нанесли удары по украинским войскам в районе Богдановки, а экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразили взводно-опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в районах Ягодного и Авдеевки.

Ранее сообщалось, что авиация и артиллерия группировки Вооруженных сил Российской Федерации "Центр" отразили попытки двух бригад украинских войск атаковать российские позиции.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российская армия перешла в контратаку на краснолиманском направлении и продвинулась вглубь обороны ВСУ на 1,5 километра, а также на 2 километра по фронту.

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