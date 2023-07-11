Шойгу рассказал о продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия перешла в контратаку на краснолиманском направлении и продвинулась вглубь обороны ВСУ на 1,5 километра, а также на 2 километра по фронту. Об этом сообщает глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"На краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск Центр отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту", – приводит пресс-служба Минобороны слова Шойгу.

Министр обороны РФ добавил, что минувшая ночь также была неспокойная. В районе населенного пункта Работино на запорожском направлении ВС РФ уничтожили более 70 украинских военнослужащих и 8 боевых машин пехоты.

Планы Украины по наступлению были сорваны, резюмировал Шойгу.

Ранее глава Минобороны заявил, что ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих с начала контрнаступления 4 июня этого года.

Кроме того, по данным министра, российская армия уничтожила 914 военных автомобилей ВСУ, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия, 46 западных САУ. Также поражены 176 снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотника.

Сергей Шойгу проверил, как идет подготовка служащих по контракту на полигоне ЮФО