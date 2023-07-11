Танковый взвод ВС РФ отразил пять атак украинской армии в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Танковый взвод танкового полка ВС РФ под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак ВСУ и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.

По его словам, офицер руководил действиями взвода по подавлению сил украинских войск, укрывшихся в лесополосах. Кадрасов лично обнаружил и уничтожил около десятка солдат ВСУ.

Благодаря его самоотверженным действиям, а также действиям его подчиненных, были выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций войск РФ, подчеркнул Чехов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 4-ая бригада второго армейского корпуса ЛНР и спецназа "Ахмат" взяла в плен пятерых украинских солдат в районе населенного пункта Клещеевка.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны перехватили пять украинских ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200.

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