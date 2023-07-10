Российские средства ПВО перехватили пять украинских ракет ЗРК С-200

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Об этом сообщил представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять, выпущенных ВСУ, управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200", – заявил он.

По его словам, российские силы ликвидировали БПЛА украинской армии в районе Хлеборобного Запорожской области, Горловки, Марьинки Донецкой Народной Республики, Новокраснянки и Сватова Луганской Народной Республики.

Конашенков добавил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины безуспешно попытались наступить на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

По данным Минобороны РФ, на донецком направлении Южная группировка войск отразила удары ВСУ в районе Невельского, Водяного и Клещеевки ДНР. Кроме того, были ликвидированы порядка 275 бойцов Украины и иностранных наемников. Также уничтожен один танк и четыре автомобиля. В районе Торецка ДНР ликвидирован склад боеприпасов 24-й механизированной бригады киевского режима.

Помимо этого, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск Центр при помощи авиаударов и артиллерии поразили живую силу и технику 21-й, 63-й и 67-й механизированных украинских бригад недалеко от Ямполовки, Торского ДНР и Кузьмина ЛНР. Также были отражены атаки со стороны Украины около населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка ЛНР.

За минувшие сутки на краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали порядка 85 военных ВСУ, а также четыре боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация".

В это же время на южнодонецком направлении российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск Восток отразили удары ВСУ около Ровнополья ДНР и Работина Запорожской области. Российским силам удалось пресечь деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Приютного Запорожской области.

Ранее Конашенков рассказал, что российские войска ликвидировали на донецком направлении порядка 500 военных Украины, а также три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и гаубицу Д-30.

До этого сообщалось, что российские вертолеты ликвидировали под Красным Лиманом западную бронетехнику Вооруженных сил Украины. Вертолеты Ка-52 применили авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".

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