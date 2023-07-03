БПЛА сбит над селом Борки Белгородской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В Валуйском городском округе Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, беспилотник сбили над селом Борки. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Брянской области. Никто не пострадал. Однако, как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, после обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений.

Власти ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ