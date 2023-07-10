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Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами С-200, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей. Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали две ракеты С-200 ВСУ. Кроме того, такие же две ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Жертв и разрушений нет", – подчеркнули в Минобороны России.
В министерстве уточнили, что Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки выявлять места хранения С-200 Вооруженных сил Украины и планировать их упреждающее огневое поражение.
Кроме того, Герасимов приказал в короткие сроки дополнить меры по повышению степени защиты объектов от ударов с воздуха.
Также Афзалов рассказал, что одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области.
По его словам, средства ПВО ликвидировали две ракеты, которые атаковали Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск.
Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения как минимум десяти единиц военной техники ВСУ, в том числе, танков и западных бронеавтомобилей класса MRAP. По данным ведомства, были уничтожены 10 единиц украинской техники.
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