Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами С-200, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей. Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали две ракеты С-200 ВСУ. Кроме того, такие же две ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Жертв и разрушений нет", – подчеркнули в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки выявлять места хранения С-200 Вооруженных сил Украины и планировать их упреждающее огневое поражение.

Кроме того, Герасимов приказал в короткие сроки дополнить меры по повышению степени защиты объектов от ударов с воздуха.

Также Афзалов рассказал, что одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области.

По его словам, средства ПВО ликвидировали две ракеты, которые атаковали Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения как минимум десяти единиц военной техники ВСУ, в том числе, танков и западных бронеавтомобилей класса MRAP. По данным ведомства, были уничтожены 10 единиц украинской техники.

Минобороны РФ показало, как уничтожается поставленная Западом военная техника ВСУ