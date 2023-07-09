Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ

Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения как минимум десяти единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе, танков и западных бронеавтомобилей класса MRAP, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум десяти единиц техники ВСУ, в частности, западного производства", — поясняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там началось возгорание. Помимо этого, огонь охватил местную овощную базу и один автомобиль.

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