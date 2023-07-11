ВСУ за время контрнаступления потеряли больше 26 тыс человек – Шойгу

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Украинская армия с начала контрнаступления потеряла свыше 26 тысяч солдат и больше трех тысяч единиц военной техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"С 4 июня <...> уничтожены 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley", – рассказал он.

Министр озвучил и другие потери. Так, российские военные уничтожили 914 военных автомобилей ВСУ, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия, 46 западных САУ. Также поражены 176 снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотника.

По словам Шойгу, украинские военные продолжают устраивать "мясные штурмы", безуспешно пытаясь прорвать российскую оборону. Так, в ходе нескольких волн атак ВСУ за последние двое суток потеряли до 90 солдат, четыре танка, в том числе Leopard, и 15 БМП.

"Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", – подчеркнул министр обороны РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Киев сталкивается с проблемами во время проведения наступления. В связи с этим, по его словам, Альянс должен усилить военную поддержку Украины.



В НАТО признали проблемы Украины с контрнаступлением