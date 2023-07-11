В НАТО признали наличие у Украины проблем при проведении наступления

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Киев сталкивается с проблемами во время проведения наступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Он заявил, что НАТО в связи с этим должен усилить военную поддержку Украины.

Ранее в Пентагоне, комментируя результаты наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили, что гибель украинцев в ходе него является характерной частью конфликта. Об этом знали и брали в расчет.

До этого в СМИ появилась информация, что дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ. Если Украина не оправдает ожиданий, поддержка может прекратиться и это приведет к призывам о дипломатическом урегулировании конфликта.

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