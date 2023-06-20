Гибель украинцев в контрнаступлении брали в расчет – Пентагон

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Штаты считают, что гибель украинцев в ходе контрнаступления является характерной частью конфликта. О ней знали и брали в расчет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.

"Это является печальной частью этой войны", – добавила она.

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с утра 4 июня. В Минобороны РФ заявили, что противник в нем задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трех суток предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. Он отметил, что попытки наступления ВСУ были сорваны, противник остановлен.

В ночь на 8 июня ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении силами до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники, сообщал Шойгу. По его словам, украинские войска потеряли до 350 человек личного состава, а также 30 танков и 11 боевых машин пехоты за два часа боя.

Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям