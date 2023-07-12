Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ на авдеевском и угледарском направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ продвигаются на двух направлениях – авдеевском и угледарском, противник был отброшен на исходные позиции, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы "Соловьев Live" .

"Теперь на ряде участков перешли в контратаку, это видно на авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но, тем не менее, в северной части – Авдеевка там, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций", – сказал он.

По словам Пушилина, на угледарском направлении Вооруженные Силы Украины (ВСУ) предприняли попытку занять позиции российских военных, но они были отброшены на исходные позиции, понеся серьезные потери.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск Центр перешли в контратаку на краснолиманском направлении и продвинулись вглубь обороны ВСУ на 1,5 километра, а также на 2 километра по фронту.

Министр обороны РФ добавил, что в ночь на 11 июля, в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении, ВС РФ уничтожили более 70 украинских военнослужащих и 8 боевых машин пехоты. Планы Украины по наступлению были сорваны, резюмировал он.



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