Авиация отразила попытки двух бригад ВСУ атаковать российские позиции

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация и артиллерия группировки Вооруженных сил Российской Федерации "Центр" отразили попытки двух бригад Вооруженных сил Украины атаковать российские позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

"На краснолиманском направлении расчет РСЗО "Смерч" и экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесли поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника", – рассказал он.

По его словам, ЗРК "Тор-М1" сбил БПЛА украинских войск. Помимо этого, бомбардировочная авиация ударила по командно-наблюдательному пункту, пункту временной дислокации, а также опорному пункту бойцов Украины.

Савчук добавил, что на торском участке и в районе Серебрянского лесничества авиация и артиллерия группировки "Центр" отразили попытки атаковать подразделениями 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады украинских войск.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" заявил, что ВСУ понесли значительные потери живой силы и техники. Кроме того, четверо украинских бойцов десантно-штурмовой бригады сдались в плен.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский заявил, что авиация РФ нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины, скоплению живой силы противника, а также вооружению и военной технике украинской армии на купянском направлении.