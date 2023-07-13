Украинские войска продолжают попытки высадиться у Антоновского моста – Сальдо

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Вооруженные силы Украины продолжают совершать попытки высадиться на левый берег Днепра, в районе Антоновского моста. Однако российские военные методично уничтожают их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Так, российские артиллеристы уничтожают большую часть лодок ВСУ еще на воде. При этом тем украинским военным, которым удалось высадиться на берегу, некуда идти дальше, поскольку дорога от Антоновского моста находится под плотным контролем ВС РФ.

Взамен убитых военнослужащих украинское командование присылает новых солдат, добавил Сальдо.

"Человеческого ресурса ему не жалко. Такой вот конвейер смерти. И все для того, чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу", – отметил он.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ продвигаются на двух направлениях – авдеевском и угледарском, противник был отброшен на исходные позиции.

До этого сообщалось, что авиация и артиллерия группировки ВС РФ "Центр" отразили попытки двух бригад Вооруженных сил Украины атаковать российские позиции.

Российские артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ