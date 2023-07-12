Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киев отправляет отдельные группы иностранных наемников на купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, отмечено небольшое их скопление с техникой и вооружением. По предварительным данным, иностранные боевики имеют узкую специализацию – большинство из них входит в инженерно-саперные подразделения.

Марочко также считает, что, помимо групп саперов, на это направление прибыли наемники-специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. К такому выводу эксперт пришел на основе данных об экипировке и технике иностранцев.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский заявил, что авиация РФ нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины, скоплению живой силы противника, а также вооружению и военной технике украинской армии на купянском направлении.