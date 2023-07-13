Рогов заявил о задержании украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он добавил, что украинских боевиков обучали в Германии британские инструкторы.

Рогов также опубликовал в своем канале видео с допросом одного из задержанных, на котором тот рассказал о подготовке и целях диверсионной группы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала агента военной разведки Украины, совершившего 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США и страны Запада повлиять на киевский режим, чтобы избежать масштабной катастрофы на Запорожской АЭС.

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