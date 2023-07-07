ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего железнодорожные пути в Крыму

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ФСБ задержала агента военной разведки Украины, совершившего 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает ТАСС.

Речь идет о гражданине России 1998 года рождения, причастном к совершению диверсионно-террористического акта по заданию Киева.

По информации российских спецслужб, житель Симферополя после начала СВО в феврале 2022 года выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Там он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым.

Задержанный признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Возбуждено уголовное дело о диверсии.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотников.

Атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины также подвергались территории Краснодарского края и Ростовской области.

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