Два беспилотника сбили в ночь на 19 июня на севере Крыма

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские средства ПВО сбили над Крымом два беспилотника в ночь на понедельник, 19 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте", – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов попросил жителей полуострова не паниковать и доверять только проверенной информации.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате обстрела Валуйского городского округа со стороны ВСУ. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.



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