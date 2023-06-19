08:46Происшествия
Два беспилотника сбили в ночь на 19 июня на севере Крыма
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Российские средства ПВО сбили над Крымом два беспилотника в ночь на понедельник, 19 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте", – написал он в своем телеграм-канале.
Аксенов попросил жителей полуострова не паниковать и доверять только проверенной информации.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате обстрела Валуйского городского округа со стороны ВСУ. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Обстрел ВСУ привел к разрушению дома в селе Новая Таволжанка в Белгородской области
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