Семь человек пострадали при обстреле Валуек Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области. В результате пострадали семь человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина – у него закрытая черепно-мозговая травма – и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией", – уточнил он.

По словам Гладкова, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Врачи направили их в центральную районную больницу. Также два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно, отметил глава региона. У них диагностировали осколочные ранения.

Кроме того, Гладков сообщил, что повреждения получили пять многоквартирных и четыре частных дома. В результате обстрела там были выбиты окна и посечены фасады. На одном из участков начался пожар в хозпостройке, добавил губернатор.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Новопетровка Белгородской области. Они сбросили три взрывных устройства на территорию населенного пункта.

До этого украинские боевики обстреляли село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Местные жители не пострадали, но повреждения получили несколько частных жилых домовладений.

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