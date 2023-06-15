Разведчики сообщили о нахождении оставленного ВСУ в Белгородской области оружия НАТО

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Российские разведчики находят много оружия из стран НАТО после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно – НАТО", – рассказал разведчик.

По его словам, оружие и боеприпасы иностранного производства российские военнослужащие находят в частных домах, где диверсанты устраивали засады.

Среди находок, обнаруженных военными – пулеметная лента натовского калибра 5,56 миллиметра, выстрел осколочный гранатометный многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке, рассказал разведчик.

4 июня в границах Новой Таволжанки было пресечено проникновение украинских диверсантов. Как сообщили в Минобороны РФ, по предпринявшим попытку проникновения ДРГ нанесли удар, после чего они отступили.