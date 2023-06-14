ВСУ обстреляли Соболевку в Белгородской области

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Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка", – рассказал глава региона.

По словам Гладкова, разрушения получило сельскохозяйственное предприятие, там повредилось административное здание и четыре единицы техники. Оперативные службы прибыли на территорию ЧП, продолжается подомовой обход.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. При этом в среду, 14 июня, стало известно, что ВС РФ уничтожили позиции украинской армии, с которых ведется атака по населенным пунктам региона.

Один из военнослужащих Западного военного округа заявил, что артиллеристы России задействуют кочующие гаубицы "Мста-Б" и "Д-30". Разведка докладывает о выявленной цели, а корректировка огня ведется с дрона.