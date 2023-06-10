ВСУ обстреляли пункт временного размещения людей в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинские боевики продолжают обстреливать пункты временного размещения людей на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он добавил, что в результате ударов ВСУ погибла женщина. По информации Сальдо, обстрелы совершаются с использованием английских ракет Storm Shadow.

Также украинские войска продолжают ожесточенные обстрелы по населенному пункту Железный порт, где в результате атак был разрушен отель "Позитив".

"Точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для "мира", по гражданской инфраструктуре. Они преследуют первых лиц Херсонской области и терроризируют население, но мы не сдаемся!" – написал Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо сообщал, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попал детский лагерь на Арабатской стрелке в Херсонской области. По предварительным данным, ВСУ также применили ракеты Storm Shadow.

Позже стало известно, что в результате атаки по детскому лагерю один человек погиб и еще один пострадал.

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