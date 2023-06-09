ВСУ обстреляли детский лагерь в Херсонской области

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Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попал детский лагерь в Херсонской области. По предварительным данным, ВСУ применили ракеты Storm Shadow, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, всего было выпущено три ракеты, одну из которых сбила система противовоздушной обороны, а две другие попали в лагерь.

"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – отметил Сальдо.

Согласно информации, ВСУ обстреляли пионерский лагерь на Арабатской стрелке. Администрация региона указала, что там усилят систему ПВО.

"Благодаря эффективной работе сил и средств ПВО удается отражать каждодневные атаки и сбивать практически все ракеты. Сегодня вражеские ракеты смогли впервые достичь своей цели и поразить гражданские объекты", – добавляется в телеграм-канале администрации.

Уточняется, что в пансионате были вывезенные из подтопленных районов мирные жители.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадали в результате ночных обстрелов региона со стороны ВСУ. Кроме того, были зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частных домов в поселке Разумном.

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