Боррель призвал Россию "прекратить огонь" в Херсонской области

Фото: AP Photo/Julia Nikhinson

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал РФ "немедленно прекратить огонь" в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом он написал в Twitter.

Боррель считает, что подобные обстрелы якобы совершает российская сторона, и они могут представлять собой военное преступление.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до семи человек. При этом двое мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по эвакуационной зоне в Голой Пристани.

До этого председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал, что спасательная операция в регионе после разрушения станции проходит под регулярными обстрелами со стороны Украины с правого берега.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Российские власти утверждают, что это сделала украинская сторона. С их мнением согласен в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

ВСУ нанесли удар по мирным жителям во время эвакуации населения из Голой Пристани