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ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, которую подтопило после разрушения Каховской ГЭС, передает ТАСС.

Отмечается, что на месте удара поднимается дым, люди перемещаются в безопасное место.

Между тем глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил о сложной ситуации с эвакуацией жителей в подтопленных Алешках и Голой Пристани. Как уточнил чиновник, уровень Днепра вырос до 12 метров.

К настоящему моменту экстренным службам с помощью плавсредств удалось эвакуировать 344 человека с крыш и верхних этажей.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

Подтоплены оказались свыше 14 тысяч домов. Под воду опустились территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Кроме того, сообщалось о пяти погибших.

Сейчас продолжается эвакуация жителей. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них более 170 детей и 42 маломобильных человека. 29 пострадавших пришлось госпитализировать.

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