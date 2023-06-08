10:10Происшествия
В Херсонской области госпитализировали 29 человек после разрушения Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
В Херсонской области госпитализировали 29 человек из-за подтопления территорий после разрушения Каховской ГЭС, сообщила министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова, ее слова передает ТАСС.
По ее словам, пострадавших разместили в четырех больницах в разных городах: Геническе, Скадовске, Новотроицке и Колончаке.
В результате взрыва подтоплены более 14 тысяч домов. Под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад.
В настоящее время продолжается эвакуация населения. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них более 170 детей и 42 маломобильных жителя.
Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.
В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Около 15 тысяч домовладений подтоплено после удара по Каховской ГЭС в Херсонской области
Читайте также