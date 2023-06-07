Путин в разговоре с Эрдоганом назвал удар по Каховской ГЭС варварским преступлением Киева

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Владимир Путин во время разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал диверсию на Каховской ГЭС варварским преступлением Киева. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Главы двух государств обсудили по телефону ситуацию вокруг украинского конфликта. Российский лидер указал на то, что власти Украины под кураторством Запада совершают преступные действия, которые приводят к эскалации. По словам Путина, они используют террористические методы, совершая военные преступления на территории РФ.

"Наглядный пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", – говорится в сообщении Кремля.

В рамках разговора Путин и Эрдоган также коснулись вопросов российско-турецкого сотрудничества. Оба лидера готовы продолжать развивать двусторонние отношения. Россия и Турция планируют реализовывать совместные проекты в сфере энергетики, торговли и туризма.

Российский лидер также еще раз поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Ранее стало известно, что Эрдоган в беседе с Путиным предложил создать международную комиссию по расследованию инцидента на Каховской ГЭС. По его словам, может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию.

Аналогичное предложение турецкий лидер сделал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позднее режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

В результате разрушения, по предварительным данным, от 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне подтопления в Херсонской области. Полностью ушел под воду национальный парк в Херсонской области. На 80% подтопило территорию Голой Пристани.



СМИ сообщили о подтоплении Херсона после разрушения Каховской ГЭС