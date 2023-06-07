Патрушев назвал разрушение Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева

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Подрыв плотины Каховской ГЭС – это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"ВСУ обстреливают Новую Каховку более года. По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения", – приводит РИА Новости слова Патрушева.

Как уточнил Патрушев, киевский режим осознавал опасность затопления Херсонской области и целенаправленно добивался таких результатов. По словам политика, к потенциальным рискам можно отнести угрозу для Запорожской АЭС и опасность обмеления Северо-Крымского канала.

Кроме того, чиновник добавил, что ответственность за действия Киева должны нести США, Великобритания и их партнеры по НАТО, поскольку они координируют деятельность ВСУ.

Дамба Каховской ГЭС, которая находилась на Днепре, была разрушена Вооруженными силами Украины в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, диверсия связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

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