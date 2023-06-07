Обеззараживание подтопленных после разрушения ГЭС территорий начнут через 2–3 дня – Сальдо

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В Новой Каховке начали включать электроэнергию, там взяли пробы воды и в ближайшие 2–3 дня начнут обеззараживать подтопленные территории. Об этом в эфире Соловьев Live заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"В водозаборах и канализационных насосных станциях взяли анализы воды, нужно провести лабораторный анализ для того, чтобы можно было понимать, можно ее использовать или нет", – подчеркнул он.

Сальдо отметил, что пока затопленные подстанции после подключения работают, однако в городе присутствуют ремонтные бригады. По его словам, подвоз воды осуществляется из внутренней части региона и из Северного Крыма.

"Он понадобится, если нельзя будет брать воду из стандартных водозаборов", – добавил Сальдо.

Он уточнил, что ситуация оценивается как напряженная, но контролируемая.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

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