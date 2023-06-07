11:36Происшествия
ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке при эвакуации граждан
Фото: телеграм-канал Baza
Вооруженные силы Украины сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, эвакуировавших людей из подтопленных районов Новой Каховки, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.
"Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника", – сказал он.
В результате атаки никто не пострадал. Леонтьев также сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС существует угроза заражения в Новой Каховке, поскольку размыто одно из кладбищ. При этом химический анализ показал, что на данный момент все показатели в норме.
Глава администрации добавил, что вода будет спадать не менее недели.
Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.
Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.
В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.
Около 1,5 тыс человек вывезены из зоны подтопления после теракта на Каховской ГЭС
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