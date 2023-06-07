ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке при эвакуации граждан

Фото: телеграм-канал Baza

Вооруженные силы Украины сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, эвакуировавших людей из подтопленных районов Новой Каховки, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

"Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника", – сказал он.

В результате атаки никто не пострадал. Леонтьев также сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС существует угроза заражения в Новой Каховке, поскольку размыто одно из кладбищ. При этом химический анализ показал, что на данный момент все показатели в норме.

Глава администрации добавил, что вода будет спадать не менее недели.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Около 1,5 тыс человек вывезены из зоны подтопления после теракта на Каховской ГЭС