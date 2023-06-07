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Украинская армия неспособна осуществить успешное контрнаступление. Таким мнением поделился американский журналист Стивен Брайен в своей статье для Asia Times.

По его словам, в лучшем случае Украину по итогам контрнаступления ожидает тупик, однако более вероятный вариант – крах режима украинского президента Владимира Зеленского.

Журналист также предупредил, что ВСУ заплатят огромную цену как материальными, так и людскими ресурсами, если конфликт не прекратится в ближайшее время. Брайен указал на то, что украинские войска стараются атаковать одновременно на многих участках, но пока ничего не добились.

Автор статьи заключил, что киевским властям не удалось достичь каких-либо стратегических успехов на фронте, а последние военные операции очень дорого обходятся самим украинцам.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходит к наступлению "на некоторых направлениях". По ее словам, оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия.

До этого Зеленский заявил, что армия Украины готова к проведению контрнаступления. При этом он затруднился ответить, сколько времени займет контрнаступление. По его словам, оно может пойти "по-разному".

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