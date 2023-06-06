Володин назвал украинцев расходным материалом в войне НАТО против России

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Против России воюет НАТО, а украинцы – расходный материал, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что украинское контрнаступление идет уже второй день, однако существенных результатов достичь не удалось. По словам спикера Госдумы, молчание западных лидеров и президента Украины неслучайно.

"Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные. Только за последние сутки нашими вооруженными силами уничтожено порядка 2 000 украинских боевиков и иностранных наемников, сожжено 32 танка, из которых 8 немецких "леопардов" и 3 французских AMX-10, 109 БМП", – отметил Володин.

Как подчеркнул Володин, Вашингтон и Брюссель готовили и вооружали боевиков киевского режима, а также поощряли теракты и диверсии против мирного населения России при помощи западного оружия.

Европейские страны удалось втянуть в войну под предлогом успеха украинского контрнаступления, но на данный момент оно провалилось, считает спикер Госдумы.

"План "Барбаросса-2" рухнул", – резюмировал Володин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контрнаступательные действия Украины захлебываются. Он уточнил, что такие действия начались несколько дней назад. Политик допустил, что подрыв Каховской ГЭС может быть связан с отсутствием успеха на фронте.

5 июня стало известно, что ВСУ приступили к крупномасштабному наступлению на пяти участках боевого соприкосновения на южнодонецком направлении. ВС РФ отразили все атаки противника. Это подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По информации Минобороны РФ, 31-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 250 человек, 16 танков и 24 бронированные машины.

ВСУ продолжили терять людей и технику на южнодонецком направлении